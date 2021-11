Communiqué La ville de Saint-Denis et l'EFS signent une déclaration d'intention

Ce mardi 9 novembre, la ville de Saint-Denis et l’Établissement Français du Sang de La Réunion se sont engagés dans une action commune. Le communiqué de la mairie : Par LG - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 12:58

Cette convention organise un partenariat en matière de promotion du don de sang auprès des agents de la ville de Saint-Denis ainsi que des Dionysiennes et des Dionysiens. L’objectif premier étant d’accompagner l’EFS de La Réunion dans sa mission d’organisation et de promotion des collectes de sang.



Les deux entités s’engagent à mener des actions communes de promotion du don de sang, dans le respect des règles et de la déontologie de ce type de collecte. La ville entend montrer l’exemple en incitant ses agents à participer au don.



L’Établissement Français du Sang assure l’autosuffisance et la sécurité des produits sanguins sur tout le territoire. Cette mission s’inscrit dans un contexte d’augmentation des besoins en produits sanguins à La Réunion. L’EFS a en charge le don de sang qui relève en France de principes éthiques forts et intangibles inscrits dans la loi française. Le don est volontaire, anonyme, bénévole, sans profit et n’est effectué qu’après le consentement du donneur de sang.



Saint-Denis souhaite construire une ville plus solidaire, citoyenne, écologique, durable et ambitieuse. Une ville fraternelle en particulier pour ses jeunes, ses séniors et les familles les plus vulnérables. Elle a fait de la Santé Publique un axe important de son projet politique, elle travaille sur une offre de service adaptée aux attentes de la population.



Marie Annick Andamaye, Élue déléguée à la santé : « Avec cette convention, la ville de Saint-Denis et ses agents vont montrer l’exemple en participant activement au don et en devenant des ambassadeurs de cette pratique, qui permet de sauver des vies. C’est l’esprit de notre ville solidaire et fraternelle, une ville qui prend soin de ses habitants. »



Docteur Idriss Delouane, Président de l’EFS La Réunion : « Élément essentiel du vivre-ensemble, le don de sang rassemble et fédère ceux et celles qui, par un geste simple et généreux, permettent de sauver des vies ou permettent de passer un cap aux malades. C’est un geste irremplaçable. La convention entre l’EFS de La Réunion et la ville de Saint-Denis vient consolider les liens qui nous unissent sur le terrain aujourd’hui et aussi poser les fondations d’un plus ample travail collaboratif au service des malades de notre île. »