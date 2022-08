La ville de L'Etang-Salé vous convie aux : Jeux de la plage

Vous étiez nombreux à nous le demander...



La Ville de L'Étang-Salé a l'honneur de vous présenter : Les jeux de la plage !



Ils sont enfin de retour les 05, 06 et 07 Août 2022 à L'Étang-Salé.



La Ville de L'Étang-Salé vous attend nombreux et nombreuses pour partager ces quelques jours de convivialité, d'amusement et de divertissement !