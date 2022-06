A la Une . La vigilance vagues-submersion prolongée de la Pointe au Sel à la Pointe de la Table

La vigilance est levée sur la zone Ouest allant de la Pointe des Aigrettes à la Pointe au Sel mais la Vigilance Vagues-Submersion est maintenue sur les zones allant de la Pointe au Sel à la Pointe de la Table. Par N.P - Publié le Jeudi 30 Juin 2022 à 08:40

Le bulletin de Météo France Réunion :



La houle de Sud-Sud-Ouest s'amortit progressivement. Voisine de 4 mètres en cette fin de nuit, cette houle s'amortit vers 3 mètres en fin de journée de ce jeudi. A 08 heures locales, la vigilance est levée sur la zone Ouest allant de la Pointe des Aigrettes à la Pointe au Sel, mais la Vigilance Vagues-Submersion est maintenue sur les zones allant de la Pointe au Sel à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre.



Des submersions et des débordements le long du littoral, de forts courants dans les passes et les lagons sont attendus au déferlement de cette houle. La plus grande prudence reste de mise lors de cet épisode remarquable et hautement impactant pour nos côtes.



Ce bulletin sera réactualisé ce Jeudi 30 juin 2022 vers 14 heures locales.

Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias par Météo-France et les autorités.



Consigne générale :

- Circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.



Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer : Ne prenez pas la mer.

- Protégez les embarcations en les mettant à l'abri ou en les sortant de l'eau.



Pour les baigneurs :

- Ne vous baignez pas.

-Soyez Particulièrement vigilants , ne vous approchez pas du bord de l'eau et méfiez-vous des rouleaux.

- Surveillez attentivement les enfants et bannissez les jeux de ballons à proximité de l'eau.



Pour les habitations :

- Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux.

- Obturez les fenêtres de votre habitation placées face à la mer.

- Bouchez les canalisations situées à l'intérieur de votre maison exposée à la houle.

- Si nécessaire, évacuez vos habitations et mettez-vous à l'abri à l'intérieur des terres.



