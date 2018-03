La vigilance orages sera levée à 20h00, plus de 1600 impacts relevés dans l'Est

Des orages se sont déclenchés et continuent de se produire sur une large moitié Sud de l'île, avec un foyer de forte activité pluvieuse et électrique situé vers Saint Benoit.



Le risque orageux est prévu s'affaiblir nettement avec le coucher du soleil.



Quelques valeurs relevées au cours de l'après-midi :

- 73.5 mm de pluie à St-Benoît en 1 heure.

- 38.3 mm en 1 heure à Chemin de Ceinture dont 18 mm en 12 minutes.

- plus de 1600 impacts relevés sur la zone Est cet après-midi.



Ce bulletin est le dernier pour cet épisode. La vigilance orages sera levée à 20h00 locales.