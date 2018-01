La vigilance orages reconduite pour toute l'île

Météo France renouvelle dès 08h locales ce vendredi 12 janvier 2018 sa vigilance orages.



La Réunion reste dans un contexte humide et instable. Après une nuit active électriquement, cette activité orageuse se poursuit et peut de nouveau se développer en toutes zones de l'île ce matin.



De fortes précipitations accompagnent ces orages. La prudence est recommandée.



A partir de la fin de matinée, l'axe orageux se décale vers l'Ouest et s'éloigne du département.



Ceci est le dernier bulletin pour cet épisode orageux, fin de la vigilance le vendredi 12 janvier 2018 à 12 h locales.