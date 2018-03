La vigilance orages maintenue sur toute l'île, 550 impacts de foudre relevés

Même si des accalmies peuvent se développer par moment, le contexte orageux se maintient sur l'ensemble de La Réunion la nuit prochaine, notamment en seconde partie de nuit où une reprise plus franche est envisageable sur le littoral, indique Météo France.



Ces orages pourront être accompagnés de cumuls de pluie localement importants ainsi que d'une activité électrique importante. Pour information, durant l'épisode orageux de cet après-midi il a été mesuré 550 impacts de foudre sur la Réunion.



Coté précipitation il a été relevé 67.8 mm à la station du Brulé, 47.8mm au Port et 45.4mm à bras long.



Ce bulletin sera réactualisé demain Mardi 20 février vers 7 heures.



Voici les recommandations de Météo France :

Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias par Météo-France et les autorités.

- Dans la mesure du possible, évitez les déplacements.

- Les sorties en montagne sont particulièrement déconseillées.

- S'il vous est absolument indispensable de vous déplacer, soyez prudents et vigilants, les conditions de circulation peuvent devenir soudainement très dangereuses.

- Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.

- Ne vous abritez pas sous les arbres. N'hésitez pas à vous arrêter dans un lieu sur. Ne marchez pas en groupe.

- Ne restez pas sur les chemins pédestres.

- Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d'être endommagés.

- Si vous pratiquer le camping, vérifiez qu'aucun danger ne vous menace en cas de très fortes rafales de vent ou d'inondations torrentielles soudaines. En cas de doute, réfugiez vous, jusqu’à l'annonce

d'une amélioration, dans un endroit plus sûr.

- Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins.

- Si vous êtes dans une zone sensible aux crues torrentielles, ne traversez pas les ravines ou canaux qui peuvent être l'objet de crues soudaines ainsi que les radiers submergés, prenez toutes les précautions nécessaires à la sauvegarde de vos biens face à la montée des eaux.