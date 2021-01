La vigilance orage levée à 19 heures

Ce soir, l'activité pluvio-orageuse va progressivement prendre fin. Des averses orageuses sont encore possibles jusqu'en début de soirée. Cet après-midi, une cinquantaine d'impacts de foudre ont été comptabilisés sur la Réunion, répartis en toutes régions sauf dans le nord et le sud-est. On a également relevé des cumuls intenses en quelques heures dans les hauts de l'Ouest : 96mm à Bois de Nèfles St-Paul, 81mm à Vue-Belle les hauts et 54mm à l'Étang Saint-Leu. 80 mm relevés également sur le poste de la Plaine des Fougères dans le Nord. Ce bulletin sera le dernier pour cet épisode.Pour en savoir plus cet épisode orageux :