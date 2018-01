La vigilance fortes pluies reconduite

En marge de la Forte Tempête Tropicale N°1 AVA, de nouvelles bandes périphériques abordent encore la Réunion cette nuit après une accalmie en journée et occasionnent de fortes averses pouvant prendre un caractère orageux.



L'ensemble de l'île est concernée, mais particulièrement les zones Nord, Est et Sud-Est placées en Vigilance.

Cette situation devrait perdurer plusieurs jours, augmentant les cumuls de pluies déjà conséquents sur ces régions avec plus de 200 mm relevés depuis le début de l'épisode sur une large moitié nord-est de l'île.



Pour information : il a été recueilli en 24h (entre 21h hier et 21h ce jeudi 04/01/18 ) : 292 mm au Volcan, 256 mm à Salazie, 212 mm à La Nouvelle, 178 mm à Cilaos, 264 mm à Menciol, 140 mm à Gillot, 111 mm au Baril.

Le prochain bulletin de suivi sera émis le vendredi 05 Janvier 2018 vers 05h locales.