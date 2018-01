La vigilance fortes pluies reconduite dans l'Est et le Sud

Météo France émet un bulletin de vigilance fortes pluies valable à partir du mardi 9 janvier 2018 à 08h00 locales.



Des précipitations se produisent encore sur les hauts de l'Est et sur la région du volcan, même si elles ont perdu en intensité et sont plus localisées. Une ligne pluvio-orageuse est présente entre Maurice et La Réunion. En marge, des averses orageuses peuvent encore se déclencher sur le massif du Volcan et sur les hauteurs de l'Est.



Ce bulletin sera réactualisé mardi 09 Janvier vers 12heures locales.