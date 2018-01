La vigilance fortes pluies reconduite ce jeudi matin

En marge de la tempête tropicale modérée "Ava", de nouvelles bandes périphériques abordent encore la Réunion au cours de la journée et occasionnent de fortes averses accompagnées d'orages.



L'ensemble de l'île est concernée, mais particulièrement les zones Nord, Est et Sud-Est placées en Vigilance. En conséquence le bulletin a été reconduit dès 5h ce jeudi matin jusqu'à au moins 11h

.

Cette situation devrait perdurer plusieurs jours et entraîner des cumuls de pluies conséquents sur ces régions.



Il a été recueilli en 12h ( 16h hier à 4h ce matin ) ; 200mm au Volcan, 154mm à Salazie, 112mm dans Mafate à La Nouvelle, 115mm à Cilaos, 102mm à Saint Benoit, 116mm au Colosse et 87 mm à Gillot, sur la cote Ouest il fallait compter généralement entre 20 et 40mm.