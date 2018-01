La vigilance fortes pluies reconduite : Les pluies vont s'intensifier en fin de journée

Le système tropical ex-AVA continue d'apporter des précipitations dans un flux modéré à assez fort de Nord-Est. Ces précipitations concernent une large moitié Est de l'île, principalement dans les hauts.



Temporairement les pluies impactent également l'Ouest du département, mais reste plus modérées.



En fin de journée et au cours de la nuit prochaine, les pluies s'intensifient à nouveau sur les zones Nord, Est et Sud-Est.



Le prochain bulletin de suivi sera émis le Dimanche 07 Janvier 2018 vers 17h locales.