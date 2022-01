Météo La vigilance fortes pluies/orages maintenue pour la journée

Même si une accalmie va se dessiner au fur et à mesure de la journée, Météo France a décidé de maintenir l’avis de fortes pluies/orages pour la journée.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 12 Janvier 2022 à 07:26

Le bulletin:



La nuit a encore été copieusement arrosée ; c'est la région du Volcan qui a subi les plus fortes intempéries.



Voici quelques valeurs de précipitations relevées sur les stations du réseau sur les 12 dernières heures (de 19h hier soir à 7h ce matin) :

Gros-Piton-Sainte-Rose : 180 m/m ; Pointe du Tremblet : 170 mm

Les Hauts de Sainte-Rose : 95 m/m ; Beauvallon : 70 m/m

Saint-Benoit : 58 m/m ; Bellevue Bas-Panon : 49 m/m ; Le Colosse : 48 m/m

Le Colorado : 44 m/m

La Possession : 29 m/m ; Gillot : 27 m/m



L'épisode qui a démarré cette nuit est entrain de prendre fin. Une accalmie se dessine pour la journée d'aujourd'hui même si des averses vont encore se produire. Une nouvelle dégradation est possible pour la nuit prochaine.



En conséquence, et compte tenu du fait que les cours d'eau réagissent désormais rapidement à la moindre averse, la Vigilance est maintenue pour la journée.



Un prochain bulletin sera émis en fin de journée qui fera mention de la dégradation pour la nuit suivante.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur