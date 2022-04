A la Une . La vigilance fortes pluies/orages maintenue dans le Nord et l'Est

Météo France vient de prolonger la vigilance fortes pluies/orages dans le Nord et l’Est jusqu’à midi. Le mauvais va concerner tout le département. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 2 Avril 2022 à 07:38

Le bulletin météo :



Après une nuit pluvieuse sur l'ensemble du département voire très pluvieuse sur la moitié Nord-Est donnant des cumuls conséquents en 12 heures avec par-exemple 195 mm à Sainte-Marie, 203 mm au Pas de Bellecombe-Jacob.

Malgré quelques répits, ce temps pluvieux perdure durant cette journée de Samedi apportant des cumuls encore conséquents sur les zones Nord, Est et Sud-Est du département d'où la poursuite de la vigilance.

Des pluies sont également attendues dans l'Ouest et le Sud mais les quantités de pluie sont plus modestes.

Des débordements de cours d'eau sont possibles. La plus grande prudence est donc de mise dans vos déplacements et à proximité des cours d'eau.

Ce temps perturbé va persister une bonne partie du week-end et une amélioration sensible n'est pas attendue avant lundi.

Ce bulletin sera réactualisé ce samedi 2 avril 2022 vers 12h00 locales.



