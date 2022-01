Météo La vigilance fortes pluies/orages levée à 17 heures

La Réunion demeure dans une masse d'air humide et potentiellement instable aujourd'hui. Mais il n'y a plus de menace pour la soirée. Par NP - Publié le Vendredi 7 Janvier 2022 à 07:13

L'activité pluvieuse a été moins marquée qu'initialement prévue pour la journée et aucun risque pluvieux pour la nuit ne nécessite le maintien de cette vigilance sur le département.



Ce bulletin est le dernier concernant cet épisode et la vigilance Forte Pluies / Orages sera donc levée à 17h00 locales ce vendredi 07 Janvier.