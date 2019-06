La vigilance fortes pluies maintenue dans le Nord, l'Est et le Sud-Est

Le temps pluvieux reste d'actualité. Ces pluies perdent temporairement de l'intensité ce matin, mais devraient reprendre un caractère instable à partir de la mi-journée et donner des cumuls importants. Un coup de tonnerre n'est pas exclu.



Ces précipitations concernent et concerneront principalement les zones Nord, Est et Sud-Est.



Ces cumuls s'ajoutent à ceux déjà enregistrés. Durant ces dernières 24h, nous avons déjà relevé des valeurs remarquables pour la saison: 187mm à Takamaka, 132mm à Piton Sainte-Rose, 181mm à la Plaine des Palmistes, 87mm au Baril, 126mm à Salazie et 66mm à Bellevue Bras-Panon.



Le risque de fortes pluies devrait se maintenir la nuit prochaine.