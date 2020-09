A la Une .. La vigilance forte houle va durer jusqu’à dimanche

Météo France maintient la vigilance Forte houle jusqu’à dimanche à 10h dans le Sud. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 5 Septembre 2020 à 16:18 | Lu 214 fois

Le communiqué de Météo France:



La grande houle de Sud qui sévit actuellement de la Pointe au Sel à la Pointe de la Table et qui s'oriente en fin de journée au Sud-Sud-Est (4m00 à 4m50) commence à s'amortir en milieu de nuit prochaine et passe graduellement en matinée de dimanche sous le seuil des 4m00. Ce franchissement de seuil ne nécessitera donc plus le maintien de la vigilance Forte Houle. En conséquence, celle-ci sera levée demain dimanche 06 Septembre à 10 heures locales. Ce bulletin est le dernier pour cet épisode de forte houle.



