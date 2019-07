A la Une .. La vigilance forte houle reconduite pour cause de nouveau train de houle Météo France publie un nouveau bulletin vigilance forte houle, ci-dessous.





Les vagues moyennes seront comprises entre 3m50 et 4m donc un peu moins importantes que l'épisode précédent, les vagues les plus hautes pourront atteindre 7 à 8m. Le pic de houle devrait se produire au moment de la marée haute, soit vers 12H/13h lundi.



Les zones concernées vont de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table.



Cette vigilance devrait être en vigueur jusqu'à mardi matin.



Ce bulletin sera réactualisé lundi 15 juillet vers 09h00



Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias par Météo-France et les autorités.



Consigne générale :



- Circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.



Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer : Ne prenez pas la mer.

- Protégez les embarcations en les mettant à l'abri ou en les sortant de l'eau.



Pour les baigneurs :

- Ne vous baignez pas.

-Soyez Particulièrement vigilants , ne vous approchez pas du bord de l'eau et méfiez-vous des rouleaux.

- Surveillez attentivement les enfants et bannissez les jeux de ballons à proximité de l'eau.



Pour les habitations :

- Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux.

- Obturez les fenêtres de votre habitation placées face à la mer. - Bouchez les canalisations situées à l'intérieur de votre maison exposée à la houle.

- Si nécessaire, évacuez vos habitations et mettez-vous à l'abri à l'intérieur des terres.



Site internet de Météo-France : Un nouveau train de houle australe est prévue pour demain lundi.Les vagues moyennes seront comprises entre 3m50 et 4m donc un peu moins importantes que l'épisode précédent, les vagues les plus hautes pourront atteindre 7 à 8m. Le pic de houle devrait se produire au moment de la marée haute, soit vers 12H/13h lundi.Les zones concernées vont de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table.Cette vigilance devrait être en vigueur jusqu'à mardi matin.Ce bulletin sera réactualisé lundi 15 juillet vers 09h00Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias par Météo-France et les autorités.- Circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer : Ne prenez pas la mer.- Protégez les embarcations en les mettant à l'abri ou en les sortant de l'eau.Pour les baigneurs :- Ne vous baignez pas.-Soyez Particulièrement vigilants , ne vous approchez pas du bord de l'eau et méfiez-vous des rouleaux.- Surveillez attentivement les enfants et bannissez les jeux de ballons à proximité de l'eau.Pour les habitations :- Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux.- Obturez les fenêtres de votre habitation placées face à la mer. - Bouchez les canalisations situées à l'intérieur de votre maison exposée à la houle.- Si nécessaire, évacuez vos habitations et mettez-vous à l'abri à l'intérieur des terres.Site internet de Météo-France : www.meteofrance.re

B.A Lu 233 fois





Dans la même rubrique : < > Accident à Grands Bois: Un motard de 37 ans grièvement blessé Air Austral dans une situation critique: "Nous sommes à bout", alertent les salariés