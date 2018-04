Société La vigilance forte houle maintenue dans l'Ouest et le Sud

La houle australe qui déferle actuellement sur les côtes Ouest et Sud a atteint son pic cette nuit avec des hauteurs moyennes de 4 mètres 50 à 5 mètres. Elle commence à s'amortir lentement, elle est prévue passer sous la barre des 4 mètres en début de soirée. La vigilance sera donc levée à 21 h locales ce jeudi soir.



Le déferlement des vagues sur le rivage reste accentué par une période élevée de la houle, notamment en début d'après midi à marée haute. Les vagues les plus hautes peuvent encore atteindre les 9 mètres en journée.



La houle va rendre les conditions de navigation difficiles aux abords des ports. Sous l'effet des vagues, le remplissage des lagons entraine la formation de forts courants et rend la baignade dangereuse notamment près des passes.



Pour information: on a relevé au cours de la nuit dernière 5 mètres 60 en hauteur maximale sur le houlographe du Port Ouest.



Ceci est le dernier bulletin concernant cette houle australe.





Voici les consignes de Météo France :

Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias par Météo-France et les autorités.



Consigne générale :

-Circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.



Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer :

- Ne prenez pas la mer.

-Protégez les embarcations en les mettant à l'abri ou en les sortant de l'eau.



Pour les baigneurs :

-Ne vous baignez pas.

-Soyez Particulièrement vigilants , ne vous approchez pas du bord de l'eau et méfiez-vous des rouleaux.

-Surveillez attentivement les enfants et bannissez les jeux de ballons à proximité de l'eau.



Pour les habitations :

-Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux.

-Obturez les fenêtres de votre habitation placées face à la mer.

-Bouchez les canalisations situées à l'intérieur de votre maison exposée à la houle.

-Si nécessaire, évacuez vos habitations et mettez-vous à l'abri à l'intérieur des terres.





