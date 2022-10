Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La vidéoprotection en cours de déploiement à Saint-Paul et à Saint-Gilles Une visite se déroule ce mardi soir 4 octobre 2022 au Centre de supervision urbain de Saint-Paul. Ce CSU contribuera à améliorer la sécurité et la tranquillité publiques de la population saint-pauloise.





Afin de suivre en temps réel les images, sept opérateurs de vidéo-protection vont intégrer le CSU. Ce CSU sera couplé à un centre de commandement opérationnel, véritable centre névralgique de la Police Municipale, permettant ainsi de coordonner en temps réel l’action des équipes déployées sur le terrain.



Un Centre visité par le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, par le deuxième Adjoint en charge de la sécurité et de la Police Municipale, Sébastien GUYON, en présence de la direction de la Police Municipale, des services municipaux et du prestataire retenu dans le cadre de ce marché. Cet engagement de mandature se concrétise.



Par ailleurs, le projet global de vidéoprotection prévoit la mise en service d’un total de 51 caméras déployées sur le territoire saint-paulois. Le schéma d’implantation des caméras a été conçu en lien avec les services de l’État. Le référent sûreté de la Gendarmerie a accompagné la Ville sur ce dossier crucial. Le coût global de ce projet s’élève à 1,2 million d’euros.



Ces caméras seront positionnées dans les centres-villes de Saint-Paul, de Saint-Gilles-les-Bains et dans les hauts. Deux types d’équipements seront installés. 31 caméras dôme pourront zoomer à 360 degrés et effectuer des panoramas. Celles-ci seront positionnées à des points névralgiques du territoire communal, notamment en cœur d’agglomération et dans les hypercentres.

Les 20 autres caméras fixes seront déployées en périphérie de la commune. Ce dispositif vise à prévenir les faits de délinquance. En déployant un tel outil, particulièrement innovant et répondant aux enjeux du territoire, la Municipalité de Saint-Paul entend garantir la sécurité des biens et des personnes. La première phase de ce déploiement verra l'installation de 13 caméras au centre-ville de Saint-Paul dans le courant du mois d'octobre. 9 caméras sont aussi en cours de déploiement dans le centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains. Ce dispositif affiche un coût global de 600 000 euros inscrit au budget 2022.





