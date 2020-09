La grande Une La vidéo impressionnante d’un éboulement dans le cratère Dolomieu

Le bruit des roches volcaniques qui s’effondrent ressemblait au son du séisme qui s’est produit ce lundi selon l’auteur de la vidéo. Erwan Ganné est parvenu à capturer l’instant où un éboulement s’est produit au coeur du Piton de La Fournaise, un phénomène plus courant qu’on ne pourrait le croire. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 23 Septembre 2020 à 11:20 | Lu 4217 fois

"Le Piton de la Fournaise va-t-il se réveiller?" demande Erwan Ganné sur les réseaux sociaux où il a publié l’impressionnante vidéo d’un éboulement dans le cratère Dolomieu.



"Pas d’affolement" nous répond immédiatement Aline Peltier, directrice de l’Observatoire Volcanologique du Piton de La Fournaise, "Ces éboulements dans le cratère sont hyper fréquents, nous en enregistrons 5 à 10 par jour, parfois plus lors de fortes précipitations ou encore avant les éruptions. On a d’ailleurs l’habitude d’en voir des plus gros".



C'est que les rebords du plus grand cratère de notre volcan sont très instables avec beaucoup de fractures. Formé en 1791, le Dolomieu est d'ailleurs né d'un effondrement lors d'une éruption à tendance explosive.



Cet éboulement n’a par ailleurs aucun lien non plus avec le séisme qui s’est produit ce lundi en fin de journée, et qui a été fortement ressenti aux quatre coins de l’île, comme le précise la volcanologue.







