La grande Une

La vidéo de la sortie de route de la Hyundai de Loïc Grondin sur le Rallye de Saint-Joseph

Plus de peur que de mal pour l'équipage, le public mais aussi les habitants de cette maison située sur le tracé du Rallye de Saint-Joseph. La Hyundai I20 du tandem Loïc Grondin - Anne-Laure Dijoux s'est plantée dans la cour d'un particulier ce vendredi vers 21 heures. Fort heureusement, aucun spectateur ne se trouvait sur la trajectoire de la voiture numéro 2 dans cette spéciale reliant Les Terrasses et Bel Air. Cette sortie de route a été captée par un spectateur. Dans la pénombre, on y décèle les coups de frein puis on entend l'impact du choc suivi des cris horrifiés de spectatrices imaginant le pire à ce moment-là.