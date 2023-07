A la Une .

La vidéo d'une violente dispute choque les Réunionnais

Des images très choquantes sont partagées sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo difficile à comprendre et à analyser, on semble y voir une femme agir de façon violente avec un enfant en bas-âge, avant de s'en aller prendre un objet qui ressemble à une pierre ou encore boire dans ce qui s'apparenterait à une bouteille de shampooing. La scène est filmée par un homme dont le rôle n'est pas clair dans cette situation. Les forces de l'ordre ont été alertées et sont intervenues. Les services sociaux ont aussi été mobilisés.