Communiqué "La victoire de Huguette Bello et de son équipe met fin à des années de dommages du maire sortant"

Par Le Collectif Citoyen Cimendef - Publié le Lundi 29 Juin 2020 à 16:10 | Lu 91 fois

"La victoire de Madame Huguette Bello et de son équipe aux élections municipales sur la commune de Saint-Paul met fin à des années de dommages du Maire sortant Monsieur Joseph Sinimalé mais aussi du Président de Région qui ont été à l’origine d’une politique culturelle désastreuse avec pour point d’orgue la mise à mort de la Médiathèque Cimendef. De fait, cette victoire conforte le combat du Collectif Cimendef qui ne peut que s’en réjouir. Maintenant un espace nouveau, riche en perspectives pour la culture, doit pouvoir s’ouvrir sur la commune. Les valeurs que le Collectif Cimendef a chèrement défendues toutes ces longues années en faveur d’une culture en partage avec des moyens modernes permettant un accès au savoir et l’émancipation du plus grand nombre doivent enfin voir le jour non pour rattraper ce qui a été perdu mais bien pour entrer dans un nouvel avenir porteur d’espoir dans lequel nous saurons encore nous mobiliser."