Faits-divers La "victime" de terrorisme imaginaire jugée le 11 février

Le procès de Michel E. pour avoir dénoncé une attaque terroriste imaginaire a été renvoyé au 11 février prochain. L’avocat du prévenu étant en période de septaine, le tribunal a préféré attendre avant l’ouverture des débats. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 2 Février 2021 à 07:49 | Lu 621 fois

Le 18 novembre dernier, le Port était le théâtre d’une vaste opération antiterroriste. Les forces de l’ordre avaient déployé des moyens considérables afin de retrouver un suspect qui avait agressé Michel E. à l’arme blanche. Ce dernier s’était présenté au commissariat avec le couteau qu’il affirmait avoir soustrait au terroriste. 80 fonctionnaires, un hélicoptère et même le parquet national antiterroriste (PNAT) s’étaient mobilisés…dans le vide.



Très vite, les policiers se posent des questions au sujet de l’accusateur. Celui qui est employé du TCO, éducateur canin et se présente comme un ancien commando de marine. Un mensonge que les enquêteurs comprennent rapidement. Plus vite que la recherche de témoins de la scène qui sont aussi difficile à trouver que le terroriste. Les policiers finiront même par découvrir que le couteau de chasse avait été acheté dans une armurerie de la ville quelques jours plus tôt par Michel E. . Il finira par tout avouer en garde à vue.



Convoqué au tribunal judiciaire de Saint-Denis lundi 1er février pour avoir inventé cette attaque terroriste, il a demandé le renvoi du procès. Son avocat attitré étant en période de septaine. L’audience est donc prévue le 11 février. Michel E. risque 6 mois de prison et 7 500€ d’amende. Le remboursement des dépenses engendrées pourrait lui être également exigé.



Gaëtan Dumuids