Courrier des lecteurs La vérité n’est pas dans la simplification et l’uniformisation mais dans la reconnaissance de la complexité du réel

Par François-Michel Maugis - Publié le Jeudi 1 Juin 2023 à 10:26

Face à cette complexité, face à l’infiniment grand et l’infiniment petit, face à l’incompréhensible, l’admiration du réel et la modestie de l’humain doit s’imposer.



Être curieux, chercher à comprendre, est la plus grande qualité humaine. Admettre l’infinité de notre ignorance, nous approche de la vérité. N’oublions surtout pas que cette infinité est un cadeau du ciel et de la nature, offert aux humains. L’homme se nourrit aussi de la recherche et de la réflexion. Sans elles, il n’a plus rien d’humain. Ce n’est qu’un animal ou pire, un être monstrueux. L’homme ne serait plus homme s’il n’avait plus rien à découvrir.



L’homme ne serait plus homme s’il croyait davantage aux constructions humaines qu’à celles de l’Univers. L’ignorance est porteuse d’espoir, le mensonge, porteur de désespoir. Et sur notre planète, plusieurs millions d’années d’évolution ont construit cette nature riche d’une prodigieuse diversité. La complexité de l’équilibre global ainsi obtenu doit nous servir de modèle. Ne pas tenter de le comprendre, pire, tenter de détruire cet équilibre, c’est couper la branche sur laquelle nous sommes confortablement assis, c’est courir à notre perte.