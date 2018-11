La vente et l’utilisation de pétards et feux d’artifices interdites à l'Etang-Salé

Au regard des circonstances particulières actuelles - suite au mouvement social lancé le 17 novembre 2018 - la mairie de l'Etang-Salé interdit la vente et l’utilisation de pétards et feux d’artifices. "Il est nécessaire de réglementer l’utilisation de pétards, artifices élémentaires de divertissement et pièces d’artifices pour des raisons liées à la sécurité, sur tout le territoire de la Commune (domaine public)".



L'arrêté municipal court à partir de ce lundi 26 novembre et jusqu’à nouvel ordre.



Toute infraction à ces dispositions sera constatée par procès-verbal, et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.