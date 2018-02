A la Une .. La vente des licences à la chasse au tangue est ouverte Ce matin, les chasseurs réunionnais ont rejoint les bureaux de l’Office National des Forêts (ONF) pour aller chercher leur licence pour la chasse au tangue 2018, qui commencera le 17 février prochain. Plus de 800 licences sont attendues pour cette nouvelle saison. Une chasse qui fait cependant toujours face au problème récurrent du braconnage...

Ce mardi 6 février a marqué le début de la vente des licences pour la chasse au tangue. Les chasseurs ont désormais 10 jours pour demander la leur. Le début de la chasse au tangue est prévue pour le samedi 17 février, pour se terminer le 15 avril prochain. En 2017, 845 chasseurs ont pris une licence, dont environ 350 qui chassent uniquement le tangue. L’ONF n’en attend donc pas moins pour cette nouvelle saison 2018.



Les lots définis pour la chasse sont identiques à ceux de l’an passé, soit 13 lots répartis sur plus de 2550 hectares. Les plus préconisés restent malgré tout la Plaine des Palmistes, les Hauts-Sous-Le-Vent, Bélouve, Bébour Grand Etang ou encore Les Makes. Le prix pour de la licence à l’ONF pour un seul lot est de 60 euros, deux 120 euros et ainsi de suite. Cependant, l’ONF a mis en place un forfait très avantageux au prix de 150 euros qui permet d’accéder aux 13 lots.



Pour chasser, il faut avant tout son permis



Mais la licence ne suffit pas, il faut avant tout posséder son permis de chasser et son assurance. Pour passer son permis, il faut également avoir plus de 16 ans. L’an passé, La Réunion détenait encore le record de France du taux de réussite au permis de chasse, soit 95%. Le chasseur doit ensuite faire la demande d’une validation pour avoir le droit de chasser dans tel ou tel département français.



Même si beaucoup d’anciens braconniers ont décidé de passer leur permis pour devenir des chasseurs reconnus, de nombreux chasseurs pratiquent encore le braconnage. Le braconnage détruit la chasse en elle-même mais aussi l’environnement de La Réunion. Douze braconniers devraient comparaitre devant la justice, mais aucune date n’est encore connue.

Le braconnage un problème persistant



Grand nombre de chasseurs confient que le nombre de tangues a déjà diminué avant même le début officiel de la chasse. Comme le souligne Charles, qui chassera aux Hauts-Sous-Le-Vent cette année, interrogé ci-dessus, "la chasse n’est pas encore ouverte qu’il n’y a déjà plus rien." En agissant avant l'ouverture officielle, les braconniers laissent une majorité de tangues juvéniles, alors interdits à la chasse.



A noter que pour reconnaitre un tangue adulte, il faut regarder son pelage sur le dos. Les juvéniles ont une sorte de croix, et sont ainsi appelés "tangue la croix". L’ONF avait essayé de décaler l’ouverture de la chasse. Cependant comme le souligne, Alain Teyssedre, président de la Fédération départementale des chasseurs de La Reunion, "c’est une chasse de passionnés". Beaucoup de chasseurs étaient donc déçus de voir la période de chasse d’autant plus raccourcie.



Si le braconnage persiste c’est notamment pour un problème de vente illicite de tangues. Le tangue est revendu hors période légale, autrement dit au-delàs du 1er mai. A terme, des quotas de tangues chassés par personne pourront peut-être être instaurés.



Ce qui va changer en 2018



Pour l'heure, un arrêté préfectoral a été signé. Il suppose notamment que les carnets de prélèvements, mis en place en 2005, deviennent obligatoires. Les chasseurs se doivent d’inscrire en temps réel, le nombre de tangues adultes chassés. Ils ont ensuite 1 mois à compter de la fin de la chasse pour restituer ce carnet de prélèvements. Si les chasseurs dépassent la date, ils seront sanctionnés et pourront même avoir un PV environnemental, de 140 euros.

La vente des licences de l'ONF pour la chasse au tangue se fait à deux endroits sur l'île:



- au siège, à la Providence, à Saint-Denis, du mardi 6 février au vendredi 16 février 2018. Du lundi au jeudi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 et le vendredi jusqu'à 15h.



- au bureau du Bourg-Murat, du mardi 6 février au jeudi 15 février 2018, seulement les mardis et jeudis de 6h à 11h. Charline Bakowski Lu 46 fois





Dans la même rubrique : < > La route de Cilaos coupée suite à une coulée de boue Vigilance orages : Déjà de fortes pluies au Tampon