La vente de la compagnie Corsair serait conclue à la mi-janvier

La vente de la compagnie Corsair au groupe allemand Intro Aviation serait conclue à la mi-janvier à en croire les informations de La Tribune.



Selon le journal économique, le projet de vente à Intro Aviation est plus "acceptable" sur le plan social que lors des tractations avec Air Caraïbes.



En effet, le groupe allemand "a donné des garanties sur le maintien des salaires et des accords collectifs", écrit La Tribune.



De plus, la compagnie française, pourrait en cas de vente à Intro Aviation, voir son nombre d'appareils doubler, en se concentrant sur un seul type, l'A330neo. Pour rappel, Corsair exploite à ce jour 7 gros porteurs (3 B747-400 et 4 A330)



En revanche, si cette vente n'aboutit pas, "ce projet de développement ne verrait probablement pas le jour", ajoute La Tribune.