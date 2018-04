Economie La vente de Corsair se précise

La vente de Corsair se précise. Selon les informations du magazine Tourmag, sur les quatre acquéreurs potentiels de la compagnie française, seules deux sont restés en lice : un groupe industriel allemand et une compagnie étrangère asiatique, probablement chinoise. Le nom du futur propriétaire pourrait être révélé à la fin du mois, après le comité d'entreprise de Corsair.



Le groupe TUI, propriétaire de Corsair, avait mandaté fin novembre la banque Rotschild pour vendre la compagnie, qui emploie plus de 1.200 personnes et dispose de 7 avions.



En 2015, les groupes Dubreuil et TUI, respectivement maisons-mère d'Air Caraïbes et de Corsair, avaient mis fin à des semaines de négociations concernant le rachat de cette dernière. Quelques mois plus tard, en guise de réponse, le groupe Dubreuil avait lancé avec succès sa filiale low cost French bee. Un lancement qui avait fragilisé Corsair sur ses destinations long-courriers.



Néanmoins, la filiale du groupe TUI ne manque pas d'atouts. Comme l'avait rappelé le site Air Journal en novembre dernier, Corsair dispose de ses créneaux de vol à l’aéroport d’Orly vers les Caraïbes et l’Océan indien, très recherchés, mais aussi de partenariats avec Aigle Azur ou EasyJet, sans oublier le récent déploiement de sa nouvelle cabine en classe Affaires. NP Lu 339 fois





