A la Une . La vanille de La Réunion est désormais une indication géographique protégée

Ce vendredi 27 août, la Commission européenne annonce avoir placé la vanille de l’île de La Réunion dans le registre des indications géographiques protégées. Cette distinction est due à la qualité du produit autant qu’au rôle de l’île dans l’histoire de la culture de la vanille. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 27 Août 2021 à 15:29

Le communiqué de la Commission européenne :



La Commission européenne a approuvé la demande d’inscription de la «Vanille de l’île de La Réunion» dans le registre des indications géographiques protégées (IGP). La «



L’île de La Réunion est en effet à l’origine du savoir-faire de la production de la vanille. C’est à La Réunion qu’ont été découverts le procédé de fécondation et la mise au point de la transformation de la vanille par mortification et étuvage. Aujourd’hui, si ces procédés sont largement diffusés, il n’en reste pas moins que les savoir-faire développés par les producteurs réunionnais sont les garants pour obtenir un produit de qualité.



Le climat de l’île de La Réunion est caractérisé par des conditions climatiques à la fois douces et humides, particulièrement adaptées à l’implantation et au développement du vanillier. La qualité de la « Vanille de l’île de La Réunion » lui a conféré une réputation, qui repose avant tout sur son bouquet aromatique unique, fruit d’une parfaite acclimatation de la plante sur les pentes volcaniques de l’Est de l’île et du savoir-faire développé par les Réunionnais.



Cette nouvelle appellation va rejoindre 1562 produits alimentaires déjà enregistrés dont la liste est disponible dans la base de données eAmbrosia



