Communiqué "La vaccination, un acte citoyen nécessaire pour une immunité collective"

Le président du Conseil départemental renouvelle ses encouragements à la vaccination. Par N.P - Publié le Vendredi 12 Novembre 2021 à 11:18

Le communiqué :



La situation sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 s’aggrave à nouveau dans l’île, ainsi que dans l’hexagone. Cette aggravation inquiétante a amené lePrésident de la République à annoncer des décisions fortes pour contrer cette nouvelle propagation du virus. La mise en œuvre des mesures préconisées est nécessaire pour protéger la santé de nos proches et éviter une nouvelle flambée des contaminations.

Dans un effort collectif et responsable, nous devons rester forts et solidaires comme au tout début de cette crise sanitaire. Nous devons continuer d’appliquer les gestes barrière qui sont indispensables.



Je renouvelle aussi mes encouragements à la vaccination. Un acte citoyen nécessaire pour atteindre l’immunité collective.

LeDépartement reste au service des Réunionnais pour les accompagner, les informer, les protéger et les accueillir.

Je tiens enfin à exprimer toute ma solidarité à nos amis des pays de la zone, surtout à nos voisins Mauriciens durement impactés eux aussi par cette reprise épidémique. Je leur exprime toute ma compassion. »



Cyrille Melchior,

Président du Conseil départemental Dans un effort collectif et responsable, nous devons rester forts et solidaires comme au tout début de cette crise sanitaire. Nous devons continuer d’appliquer les gestes barrière qui sont indispensables.Je renouvelle aussi mes encouragements à la vaccination. Un acte citoyen nécessaire pour atteindre l’immunité collective.LeDépartement reste au service des Réunionnais pour les accompagner, les informer, les protéger et les accueillir.Je tiens enfin à exprimer toute ma solidarité à nos amis des pays de la zone, surtout à nos voisins Mauriciens durement impactés eux aussi par cette reprise épidémique. Je leur exprime toute ma compassion. »