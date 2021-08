La vaccination pour tous ?

Evidemment si les restaurants restent fermés, on ne peut imposer aux serveurs, cuisiniers... de se faire vacciner.



Néanmoins, on réalise qu'avec la nouvelle loi, on doit obliger les caissiers des cinémas, les personnels des aéroports, des bus, des théâtres... à se faire vacciner, puisque la loi vise les personnels de tous les lieux où le pass sanitaire est obligatoire...on ne le dit pas assez...

Cela signifie qu'il y a des gens qui gagnent une misère et qui vont devoir se faire vacciner contre leur consentement... Ce sont les objectifs cachés de la Loi, qui vise manifestement la vaccination de tout le monde. On n'a parlé que des soignants pour faire croire que le pass était dans l'intérêt de la population.



Quand on considère les efforts des restaurants, bars, cinés, théâtres et autres lieux de loisir pour aménager leurs établissements, en diminuer la jauge, pour faire face au virus, on comprend bien que les nouvelles mesures n'ont aucun lien avec la sécurité sanitaire, mais qu'elles ont seulement pour but de punir les sceptiques... leur mettre la tête sous l'eau.



En effet, qui aura les moyens ne serait-ce que matériellement, de faire un test tous les 2 jours, puisque vous avez rarement le résultat du test le jour même. C'est la raison pour laquelle M VERAN a rallongé unilatéralement la validité du test PCR à 72h au lieu de 48h.

De même, on a le sentiment que nos dirigeants ne sortent guère, car on a parlé de CDD, de CDI en oubliant les micro entrepreneurs, salariés déguisés des sociétés ayant pignon sur rue, mais refusant de payer les charges sociales et de subir les frais du licenciement... seront-ils soumis au pass sanitaire eux aussi ?



Curieusement; cela ne concerne pas les grandes surfaces.. Il faut continuer à nourrir la population, qui n'a plus désormais d'égalité que dans le remplissage du ventre..