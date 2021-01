A la Une . La vaccination pour les publics prioritaires de population générale est lancée

L’ARS de La Réunion démarre ce lundi la 3e phase de la campagne de vaccination. Celle-ci concerne les publics prioritaires de population générale, à savoir les personnes âgées de plus de 75 ans et celles présentant des pathologies graves. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 25 Janvier 2021 à 07:09 | Lu 739 fois





Cela signifie que les personnes âgées de 75 ans et plus, ainsi que celles présentant des pathologies graves, peuvent se faire vacciner contre la Covid.



Sachant qu’une dose comprend 6 vaccins et que les quantités sont réduites, l’ARS souhaite une organisation rigoureuse afin d’éviter toute perte. Pour cela, une prise de rendez-vous préalable sera obligatoire, soit en ligne sur la plateforme Keldoc, soit par téléphone au 02 62 72 04 04 (numéro unique de 8H à 17H du lundi au samedi). Chaque personne devra également prouver qu’elle répond aux critères d’éligibilité.



La vaccination ne pourra se faire que dans des centres dédiés. Les caractéristiques du vaccin, nécessitant d’être maintenu à -80 °C, ne permettant de l’administrer dans d’autres lieux (domiciles, cabinets médicaux, pharmacies).



Gaëtan Dumuids