La grande Une La vaccination devient obligatoire pour les loisirs

Le Pass vaccinal entre en vigueur ce lundi 24 janvier 2022 à La Réunion. Voici ce qui va changer. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 24 Janvier 2022 à 12:11





La loi sur le Pass vaccinal autorise aussi les employés des restaurants, des cinémas et des bars, notamment, à réclamer une pièce d'identité avec une photo pour vous laisser entrer dans leur établissement. Le Pass sanitaire devient à partir d'aujourd'hui le Pass vaccinal . Il concerne les Français de 16 ans et plus et s'applique dans de très nombreux lieux. On fait le point sur ce nouveau dispositif.Le Pass vaccinal est valide si une personne peut justifier d'un schéma vaccinal complet (rappel réalisé dans les 5 mois après la dernière dose jusqu'au 14 février). Il existe une exception pour ceux qui ont été récemment contaminés par le Covid, il faudra alors produire un certificat de rétablissement.Un test PCR négatif de moins de 48 heures ne sera cependant plus suffisant pour valider son Pass.Les lieux concernés sont les mêmes que pour le Pass sanitaire : les cinémas, les bars, les restaurants (sauf pour la vente à emporter), les foires, les séminaires, les salons professionnels.Les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ne sont pas concernés en cas d'urgence.Les déplacements de longue distance sont aussi soumis au Pass vaccinal Le gouvernement a cependant inscrit dans la loi des exceptions liées aux motifs impérieux familiaux et de santé. En cas d'urgence, seul un test négatif sera réclamé.La loi sur le Pass vaccinal autorise aussi les employés des restaurants, des cinémas et des bars, notamment, à réclamer une pièce d'identité avec une photo pour vous laisser entrer dans leur établissement.



