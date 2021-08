A la Une . La vaccination dans les établissements scolaires débute

L’académie de La Réunion lance, avec le soutien de l’ARS, la vaccination pour les collégiens, les lycéens et le personnel qui le souhaitent. Les établissements concernés informeront directement les parents de la mise en place d’un centre de vaccination dans l’enceinte scolaire. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 26 Août 2021 à 06:28

C’est donc parti pour la vaccination dans les collèges et lycées de La Réunion. L’académie de La Réunion a mis en place une campagne de vaccination, pilotée par l’ARS, depuis le 23 août à destination des collégiens de plus de 12 ans, des lycéens et du personnel volontaire.



Cette campagne de vaccination prendra soit la forme de centres éphémères dans les établissements, soit de créneaux dédiés dans les centres de vaccination permanents.



Concernant les centres éphémères, 3 lycées de l’île vont en disposer. C’est le cas du lycée Lecomte Delisle à Saint-Denis dont les premières piqûres débutent aujourd’hui.



Règlement concernant la vaccination



Au lycée Lecomte Delisle, comme dans les autres établissements scolaires, des autorisations parentales pour la vaccination ont été diffusées dès la rentrée. Les élèves ont dû retourner la décision de leurs parents depuis le 19 août.



Cette autorisation ne concerne que les moins de 16 ans puisqu’au-delà, les élèves peuvent décider par eux-mêmes s’ils souhaitent se faire vacciner.