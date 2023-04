La tyrannie du Tupperware

Nonobstant le côté pratique que l’on doit reconnaître à cet ustensile ménager en plastique, c’est un véritable instrument du Diable.



La bonne ménagère prévoyante a cru bon de faire provision de cet article : petits modèles, grands modèles, ronds, ovales, carrés, profonds, plats etc…



Elle en a garni ses placards, et les a entassés après avoir séparé les couvercles des fonds, bien sûr, ce qui aura permis de mieux les empilés et mieux les emboiter.



C’est à partir de là que le drame va se jouer quand Madame va demander à son époux « Emmanuel peux-tu me passer un tupperware dans le placard de droite. Merci »



Monsieur, après avoir localisé la caverne d’Ali baba ouvre la porte, et là se trouve en face d’une véritable pyramide de boites.



Il faut alors choisir le modèle idoine et tout « dégréner » pour saisir l’objet choisi.



Une fois le remontage de la pyramide effectué, afin que Madame ne se mette pas en colère, il faut trouver le couvercle adéquate qui comme par hasard, se trouve dans un « souk » d’autres couvercles.



Cette recherche, après moultes essais va durer une « plombe » et plusieurs récriminations de Madame : alors Emanuel tu le trouves ce couvercle. Ah que tu es lent chéri « Tu ne trouverais même pas de l’eau dans la mer, ce n’est pas possible. Tu te décides ouais ! » Cherche le numéro 49 taille 3 de couleur rouge.



Mais chérie eh eh eh. C’est difficile tu sais ! Elles ne font rien qu’à m’embêter ces boites.



Ceci est une fiction et toute ressemblance avec des personnages existants seraient fortuite. Mais alors peut être un tout petit peu finalement.



Cette fable s’applique pourtant assez bien à la situation actuelle.



Les fonds de boites sont les lois votées par ces derniers gouvernements



Les couvercles sont les décrets d’application



Et il y en a des boites pour lesquelles on ne trouve jamais les couvercles, ou bien ils sont très longs à trouver. On essaye, on essaye et on recommence, et on hésite longuement avant de jeter les fonds car ça peut toujours servir pour autre chose, et puis les déchets plastiques sont mauvais pour la planète n’est-ce pas !



Retraites, Fins de vie, Éducation, Sécurité seront peut-être des boites jamais refermées, Sauf si l’on change pour des boites mieux adaptées.