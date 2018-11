Accueil Envoyer à un ami Version imprimable La troupe à Jardinot et les barrages : un spectacle plus que jamais d'actualité



La vidéo date apparemment de 1999. On y voyait Didier Mangaye et Jean-Pierre Boucher, au cours d'un spectacle de la troupe "Jardinot et les impros".



Et il y était question de la propension des Réunionnais à barrer les routes avec des barrages, pour un oui ou pour un non.



Une scène plus que jamais d'actualité...



Peut-être que Thierry Jardinot pourrait envisager un nouveau spectacle avec une actualisation au vu des derniers événements.



Nul doute qu'il aurait beaucoup de succès !



Pierrot Dupuy