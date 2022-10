La troisième guerre mondiale

Un observateur attentif de la vie du Monde vient de nous raconter cette étonnante histoire et cette ahurissante prédiction. Il ne s’agit, ni de la théorie du complot, ni de la reproduction de quoi que ce soit qui se serait produit dans le passé mais, tout simplement, de l’observation des faits et de l’analyse qu’un esprit averti est capable d’en faire. Il s’agit d’une véritable enquête policière exploitant toutes les informations disponibles, cachées ou pas. Comme toute enquête sérieuse, elle fut longue et minutieuse. Ses conclusions surprenantes ne reposent pas sur des hypothèses mais sur des conjonctions d’évènements et des faisceaux de preuve qui laissent peu de doute quant à la réalité des choses.



Il est un élément charnière dans cette enquête, qu’il ne faut surtout pas négliger. Les fondements du comportement de l’espèce humaine (ce fameux Homo sapiens) n’ont quasiment pas varié depuis qu’est née la vie en société, il y a au moins 3000 ans. Parmi les indices recueillis, en voici un que tout le monde peut observer, encore aujourd’hui. Il s’agit du fameux « Cave canem » retrouvé à l’entrée de certaines maisons de Pompéi. Il est surprenant que plus de 2000 ans plus tard on retrouve cette même inscription à l’entrée de nombreuses maisons modernes : « Attention au chien ». Et ce ne sont pas les fins observateurs du culte de la peur entretenu tout au long de l’épidémie du siècle, qui me contrediront. Autre élément beaucoup plus impactant quant aux comportements de l’espèce humaine : l’avènement de la monnaie, la spéculation financière et l’augmentation continue des inégalités chez les humains qu’elle a entrainé. Insensiblement s’est installé dans l’esprit de certains humains, un parallèle entre richesse et intelligence, entre estime de soi et mépris de l’autre, entre argent et puissance, entre domination et destruction. À Versailles, Louis XIV détruisit une partie de la forêt pour construire l’admirable perspective que l’on connait. Tout citoyen un peu fortuné rêve d’une pelouse devant sa maison alors que l’on sait aujourd’hui que cette manie n’a d’autre intérêt que de flatter l’esprit de domination de l’homme sur la nature. Chez nos anciens, beaucoup plus intimes avec ses grands équilibres, on ne gaspillait pas ainsi la terre nourricière. Mais ce n’est pas tout. La folie des grandeurs des hommes puissants d’aujourd’hui, atteint des sommets insoupçonnés. Arque boutés à leurs privilèges, ils ne cèdent rien. Après s’être partagé le Monde en février 1945 et créé l’ONU quelque mois plus tard, soit disant pour éviter une troisième guerre mondiale, ils ont tous préparé la prochaine en construisant la bombe atomique. Une façon comme une autre de refaire l’histoire et d’imiter le passé : « Qui veut la paix prépare la guerre » avait déjà dit César il y a plus de 2000 ans. Les premières études avaient déjà commencé en 1931 pour arrêter les guerres incessantes entre USA et Japon, suivies de la bombe russe en 1949, anglaise en 1952, française en 1960, chinoise en 1964, etc. Pourquoi ? Pour surtout ne pas l’utiliser mais pour faire peur à l’ennemi. On avait le choix entre, se mettre autour d’une table et discuter, on a choisi le règne de la peur. Qu’est-ce donc que la mondialisation d’aujourd’hui sinon le règne des échanges truqués (les spécialistes parlent de dégradation des termes de l’échange). Autrement dit, j’achète bon marché et je vends cher. Et si vous n’êtes pas content, si vous vous révoltez, je vous traite de terroriste. Quant aux grandes puissances qui auraient la mauvaise idée de vous soutenir, elles subissent la peur de la dissuasion nucléaire. Tout cela est évidemment un peu raccourci mais entrer dans les détails nécessiterait plusieurs centaines de pages. Et ce n’est pas encore tout. Les puissants pressent ainsi le citron des pauvres mais directement ou par personne interposée, ils détruisent aussi la terre nourricière, non pour nourrir l’humanité de façon vertueuse mais pour gagner encore plus d’argent, encore plus de puissance. Tout cela, évidemment devrait mal finir et, c’est effectivement ce qui nous arrive aujourd’hui. Pris au piège de leurs propres folies, les puissants de ce Monde ont vite compris qu’ils avaient, eux-mêmes, construit un enfer invivable. Revenir en arrière, reconnaître ses erreurs, que nenni. Puisque la Terre est devenue invivable, nous allons vivre ailleurs. Ne vous y trompez pas, les premiers pas de ces milliardaires dans l’espace ne sont que la première étape de pillards qui abandonnent le navire. Je ne donne pas cher de leur peau mais je ne donne pas cher non plus de la peau des terriens, abandonnés sur une planète dévastée.