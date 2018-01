La trajectoire menaçante de la dépression tropicale N°3 se précise

La menace se précise même si le système dépressionnaire N°3 n'est pas encore baptisé par Météo France.



La station du Chaudron fait le point à 10H09 ce samedi 13 janvier sur la dépression tropicale N°3, qui devrait être baptisé dès dimanche matin Berguitta (nom proposé par les Seychelles).



Sa position le 13 janvier à 10 heures locales Réunion était de 17.7 Sud / 65.2 Est soit à 1050 km au secteur Est-Nord-Est de distance des côtes réunionnaises. Le phénomène poursuit son déplacement ouest-sud-ouest à 11 km/h. Sa pression estimée au centre est de 999 HPA.



Un avertissement de cyclone de classe 1 est déjà en vigueur dans l'île de Rodrigues située à environ 320 km du système dépressionnaire à 10H.



Selon les prévisions du CMRS de ce 13 janvier, le système pourrait atteindre le stade de cyclone tropical le 15 janvier et se positionner aux points 17.9 S et 61.1 E puis en cyclone tropical intense le 16 janvier aux points 17.1 S et 59.8 E mais les projections sur plusieurs jours doivent être prises avec beaucoup de prudence.



"Le système bénéficie de très bonnes conditions environnementales pour poursuivre son intensification", indique le Centre des cyclones tropicaux de La Réunion.