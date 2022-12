Revenir à la Rubrique TCO La toute première convention d’accélération et de territorialisation du Plan Logement Outre-Mer signé sur le territoire de la Côte de la Ouest L’ETAT a souhaité contractualiser avec le TCO, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, et l’Association Régionale des Maîtres d’Ouvrage Sociaux (ARMOS), les engagements de chaque acteur dans un document commun, qu’est Le Plan Logement Outre-Mer (PLOM). Cette forte mobilisation permettra d’impulser une nouvelle dynamique à la politique du logement sur le Territoire de la Côte Ouest.





Une première à La Réunion que de formaliser cette signature de convention avec les partenaires institutionnels.

La déclinaison territoriale à La Réunion du PLOM comporte 33 mesures, marquées par une co-production active et une forte mobilisation des acteurs répartis en 4 axes: Axe 1 : Mieux connaître et mieux planifier pour mieux construire

Axe 2 : Adapter l’offre aux besoins des territoires

Axe 3 : Maîtriser les coûts de construction et de réhabilitation

Axe 4 : Accompagner les collectivités en matière de foncier et d’aménagement L’objectif est d’accélérer la mise en place de l’ensemble des mesures du PLOM et surtout de les décliner au plus près des besoins des territoires par une action de territorialisation à l’échelle de chaque communauté d’agglomération. Ce document d’engagements réciproques s’appuie sur la feuille de route territorialisée déjà définie par le TCO en matière d’Habitat dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat (PLH), adopté en décembre 2019 pour 6 ans. Il définit la politique locale du territoire en matière d’habitat, afin de répondre aux différents besoins et enjeux identifiés.

Des réalisations concrètes déployées déjà sur le territoire, notamment sur l’Organisme de Foncier Solidaire (OFS) et sur le Plan d’Action Foncier Intercommunal.

Le Président du TCO, Emmanuel SÉRAPHIN, déterminé à vouloir : « être proactif et mettre en place des outils concrets, déjà consolidés et mis en place via à notre Plan Local de l’Habitat. Ces engagements signés au TCO aujourd’hui fondent le tout premier acte de cette phase d’accélération en matière d’habitat. »

Engagé aussi dans cette dynamique, le Préfet de la Réunion, Jérôme FILIPPINI, précise que : « C’est une grande ambition qui marque notre volonté à produire plus de logements sociaux neufs, plus adaptés aux besoins des personnes. »

