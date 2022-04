Courrier des lecteurs La toute petite diablesse Marine Le Pen

Par Gérard Jeanneau, Gilet Jaune, pacifique et pacifiste - Publié le Mercredi 20 Avril 2022 à 09:14

Nombreux sont ceux qui, sur les réseaux sociaux, considèrent Marine Le Pen comme une grande diablesse. C'est, chez moi, une toute petite diablesse bien aimée. Elle seule a épousé la cause des Gilets Jaunes qui réclament une vraie démocratie, notamment un meilleur partage des richesses et le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Le peuple doit avoir son mot à dire dans le partage du trésor de Bercy entre les élus et les hauts fonctionnaires. Par conséquent, je lui réserve ma voix, je le jure en levant la main droite vers le ciel; oui, c'est juré craché, elle aura ma voix.



Quant au grand diable Macron, je lui souhaite d'être pris en charge le plus tard possible par le bon nocher Charon, le psychopompe qui, dans sa barque, va lui faire admirer l'Achéron avant de le conduire dans le royaume des bienheureux ou des malheureux - là, c'est au choix du lecteur. Pourquoi ne pas l'avoir choisi, ce grand diable de Macron ? Tout simplement, c'est le président des riches, il refuse de partager les richesses de l'Etat, distribuées, selon lui, démocratiquement, selon moi, oligarchiquement, et il veut nous faire travailler et suer jusqu'à 65 ans. Evidemment, le sage des Sages, au Conseil Constitutionnel, Laurent Fabius, acquiesce à cette idée diabolique, lui qui, à plus de 75 ans, perçoît 15.000 euros par mois. Un autre sage, son homologue, le très vieux Alain Juppé, nage dans le plus grand bonheur, 13.000 euros par mois. La vie est belle. Vive la Vème République si brave pour les riches ! Mais qui donc a signé de si belles indemnités sinon un oligarque ?



Sautent de joie, pour applaudir le grand diable Macron, Charlotte Gainsbourg et autres artistes qui vont rester sue les planches jusqu'à 75 ans, comme Fabius, sans s'éreinter le moins du monde au contraire de tant d'ouvriers et de paysans. Et les paysans, tout particulièrement, sont au travail tôt le matin jusque tard le soir, sans week-end, sans vacances. Qu'en pense la Charlotte qui, auréolée d'étoiles, ne voit pas plus loin que le bout de son nez ?



Gières, 18 avril 2022