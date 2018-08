Social La tournée des aidants 2018 commence début septembre

Pour la huitième année consécutive, l’Action Sociale du Groupe CRC organise une action d’envergure en faveur des aidants familiaux de La Réunion qui seraient plus de 50 0002 sur notre île. La tournée des aidants 2018 aura lieu du 9 septembre au 7 octobre.



Depuis 2010, le Groupe CRC organise cette action qui se traduit par des manifestations et des rencontres pour informer, sensibiliser et soutenir ces aidants familiaux qui donnent de leur temps et de leur énergie sans relâche et bénévolement, pour aider un proche malade, porteur d’un handicap ou dépendant de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Il est un maillon essentiel dans la cohésion sociale.



Ces journées de rencontres seront pour les aidants familiaux et leur famille l’occasion de s’informer sur leurs droits et sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre. Mais ce sera aussi et surtout l’occasion de s’accorder un moment de répit et de prendre du temps pour eux!



L’Agence Mobile CRC, véritable vecteur de proximité pour notre Groupe, sera mobilisée tout au long de la tournée et permettra à l’équipe de l’Action Sociale du Groupe CRC d’aller aux devants des aidants et de leur proposer de nombreuses activités offertes telles que des ateliers bien-être et prévention, des espaces d’informations ou des temps d’échange avec des professionnels.

Programme des aidants: Dimanche 9 septembre à 14h -SAINT-PAUL, ouverture officielle de la tournée (sur invitation)

Lundi 10 septembre – 9h-12h – Salle des fêtes Cœur Saignant, 5 avenue Louis Aragon, LE PORT

Lundi 10 septembre – 13h30- 16h - Centre Social de Moulin Joli, LA POSSESSION

Mardi 11 septembre – 9h-12h - Salle des fêtes Cambuston, SAINT-ANDRÉ

Mercredi 12 septembre – 9h-12h - Salle Henri Madoré, 1 rue du stade, SAINT-PHILIPPE

Jeudi 13 septembre – 9h-12h - Salle de l’étoile, Ravine glissante, SAINTE-ROSE

Vendredi 14 septembre – 9h-12h - Salle polyvalente de l’Étang, SAINT-PAUL

Lundi 17 septembre – 9h-12h - Salle Vitry Marie-Thérèse, Centre-ville, TROIS-BASSINS

Mardi 18 septembre – 9h-12h - Salle des fêtes Foirail, Piton Saint-Leu, SAINT-LEU

Mercredi 19 septembre – 9h-12h - Salle des Poivriers, Grand Anse, PETITE ÎLE

Vendredi 21 septembre – 9h-12h - Salle Paul Irigoyen, Hell-Bourg, SALAZIE

Lundi 24 septembre – 9h-12h EHPAD de Bras Long, 120 route du Bras Long, ENTRE-DEUX

Mardi 25 septembre – 9h-12h - Site de l’Étang, SAINT-LOUIS

Mercredi 26 septembre – 9h-12h - Salle des fêtes Raymond Lauret, 14km, LE TAMPON

Jeudi 27 septembre – 9h-12h - La Halle, SAINT-JOSEPH

Vendredi 28 septembre – 9h-12h - Gymnase du centre-ville, LES AVIRONS

Lundi 1er octobre – 9h-12h - Place du marché, SAINTE-SUZANNE

Lundi 1er octobre – 13h30-16h - Centre Social, Rivière des pluies, SAINTE-MARIE

Mardi 2 octobre – 9h-12h - Association Handistraction, 18 rue Henri Madoré Beaufonds, SAINT- BENOIT

Mercredi 3 octobre – 9h-12h - Salle des fêtes les Goménolés, PLAINE DES PALMISTES

Jeudi 4 octobre – 9h-12h - Salle des fêtes du Champ de foire, BRAS-PANON

Vendredi 5 octobre – 9h-12h - EHPAD Bois d’olive, 4 bis chemin Palma, Ravine des Cabris, SAINT- PIERRE

Samedi 6 octobre – 9h-15h - Salle polyvalente du centre, CILAOS JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS

Dimanche 7 octobre – 8h-16h Jardin de l’État, SAINT-DENIS Journée "Sentez-vous sport" - Clôture de la tournée N.P Lu 60 fois





