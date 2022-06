A la Une .. La touche piano jazz et batterie des Mendelson Brothers est à entendre à Paris et à Londres

​Les musiciens de La Réunion poussent les murs trop étroits de notre petit caillou. Les amateurs de piano et de batterie pourront assister à des représentations de William Mendelbaum et de David Adelson à Paris et à Londres très prochainement. Par LG - Publié le Lundi 27 Juin 2022 à 15:14





William Mendelbaum a été à de nombreuses reprises récompensé lors de concours internationaux tels que l’Accessit Cap Ferret Masters International (2ème prix dans la catégorie jazz), mais aussi au concours international des clés d'or (3ème prix dans la catégorie jazz). Il a en outre été finaliste au Grand concours de Paris Svetlana Egarian (catégorie jazz), 1er prix au Concours international de Smederevo (catégorie jazz) et s'est aussi distingué à l'Elites International compétition où il a obtenu le 3ème prix dans la catégorie des musiques de film.



Malgré son jeune âge, 25 ans,



Hormis ses nombreuses représentations, ses compositions pour des chanteurs d’univers différents, mais aussi sa collaboration pour la pièce de théâtre Novecento en 2017, son duo avec David Adelson forme le groupe Mendelson Brothers. Ce groupe trouve son originalité à travers la richesse rythmique, l’harmonie jazz, l’improvisation et la modernité de la musique électronique. Le duo oscille entre hip hop, beats, groove et rythmes issus de la musique world (Maloya, Gwana, Afro,…). Ainsi, ils voyagent spontanément vers la recherche sonore et le mélange des genres que le public réunionnais a déjà eu l'occasion d'apprécier. Au tour des spectateurs de Paris et de Londres de se laisser transporter par leurs notes musicales.



