A la Une . La tortue verte Emma est revenue pondre sur la plage

Kélonia nous donne des nouvelles de la tortue Emma grièvement blessée par un bateau en mars dernier. Ses blessures en voie de guérison, les conditions de luminosité et de tranquillité étant réunies, la tortue verte est revenue pondre sur une plage de notre littoral. Le communiqué : Par NP - Publié le Jeudi 13 Avril 2023 à 07:25

Emma Saison 6* Episode 5: les retrouvailles



Résumé des épisodes précédents: Rassurés sur la récupération de Emma aprés sa grave blessure, les bénévoles du CEDTM et Kelonia sont motivés par une trace de ponte observée sur la plage.



Pour être sur de ne pas rater la montée de la tortue, et savoir si il s’agit bien de Emma, une surveillance a été mise en place à partir du 11° jour aprés la première trace de ponte.

Mais rien ne se passent durant les premières nuits. Jusqu’à ce que enfin dans l’obscurité de la nuit, une silhouette émerge des vagues.



Les bénévoles présents sur la plage ne bougent pas, car il s’agit du moment le plus critique: si la tortue perçoit un bruit ou une lumière suspecte, elle repartira vers la mer sans attendre. La tortue va passer prés de 2 heures sur la plage pour y pondre ses oeufs. Elle ne s’engagera que si l’endroit est suffisamment calme et sombre.



Ce sera le cas cette nuit-là. La tortue se hisse au sommet de la plage et commence à évacuer le sable avec ses quatre nageoires. Puis avec ses nageoires postérieures, elle creuse consciencieusement un puits de ponte parfaitement cylindrique de 50 cm de profondeur avant d'y déposer ses oeufs.



C’est le moment de s’approcher doucement de la tortue. Avec une lumière rouge, le chef de ronde éclaire la carapace de la tortue qui a commencé à pondre. C’est bien Emma, elle a sur le bord de sa carapace des marques caractéristiques. Et une large cicatrice barre l’arrière de sa dossière.



Les tissus ont bien bourgeonné, mais la section d'un côte qui a été sectionnée lors du choc avec le navire est encore visible.



Mais l’attention va rapidement se concentrer sur les oeufs blanc nacré, que la tortue expulse deux par deux à chaque spasme. Vingt minutes plus tard Emma recouvre délicatement ses oeufs de sable. Puis elle avance en rejetant le sable derrière elle pour masquer l’endroit où ses oeufs ont été pondus.



A 4h du matin Emma reprend la direction de l’océan sous les yeux émerveillés des bénévoles qui ne regrettent pas leur nuit blanche passée sur la plage.



Ne reste sur la plage que deux larges traces perpendiculaires au rivage, et une zone de sable remué. Emma qui avait pondu 5 fois lors de sa saison 5 devrait revenir!



Prochain Episode: Nouvel an trés spécial...



Emma est une série réunionnaise qui a démarré en 2007 et qui depuis mobilise les amoureux des tortues marines tous les 3 ans.



Mais la saison 6 a faillit ne pas pas exister, l'actrice principale la série la tortue verte baptisée Emma ayant été percutée et gravement blessée par un bateau rapide.



Si les dates et les lieux précis ne seront pas indiqués, pour garantir la quiétude de Emma lors de la saison de reproduction, la chronologie des évènements est totalement respectée.



"Toute ressemblance avec des évènements ou des personnages existant n'a rien d'une coïncidence!"