La tortue Victoria pourra bientôt retrouver le bassin Pirogue

La jeune tortue imbriquée, Victoria, est à présent débarrassée de la totalité des 5 hameçons observés lors de son arrivée au Centre de soins de Kelonia il y a 2 semaines. Elle va pouvoir retrouver le bassin pirogue, se félicite le centre de soin.



"Ce matin la jeune tortue Victoria a fait de nombreuses crottes dans son bassin, dont une contenait du fils de pêche ! Après analyse, il y avait bien au bout de 1m46 de fils de pêche", indique Kelonia.



Et de poursuivre : "Dans les crottes également, énormément d’algues rouges Carpopeltis qui n’aiment pas les eaux trop chaudes et poussent sur les tombants en dessous de -10m. Cette observation est intéressante à plus d’un titre: elle montre que l’essentiel de la nourriture de Victoria ne vient pas de appâts présents au bout des lignes de pêche, donne de nouvelles informations sur le comportement alimentaire des tortues imbriquées à La Réunion et complète l’argumentaire pour justifier l’équipement de Victoria avec une balise GPS lors de son futur relâché! Cette balise permettra de suivre à fine échelle ses déplacements et de connaitre les endroits où elle se nourrit."



Les usagers du bassin Pirogue - nombreux à contacter le centre de soin pour avoir des nouvelles de Victoria et pour savoir quand ils pourront à nouveau nager avec elle - seront invités au relâché de la tortue marine.