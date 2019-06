La tortue Nesta fait le tour de l'île avant de reprendre le large

Accueillie en soins à Kélonia suite à une pêche accidentelle, la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) Nesta a été relâchée le Mercredi 29 Mai. Une vingtaine d’élèves des collèges Jean le Toullec et Mille Roches du Port sont venus l’encourager.



Les tortues olivâtres sont peu fréquentes autour de la Réunion et donc peu étudiées. Aussi Nesta a été équipée d’une balise dans le cadre du programme STORM, qui permettra de suivre ses déplacements océaniques et de mieux comprendre le développement des cyclones dans l’Océan Indien.



Nesta a commencé par faire le tour de la Réunion par le Sud avant de prendre le large.