La tortue Grimp retrouve l’océan sous l'œil de ses sauveteurs pompiers

“Après 4 mois et demi de soins sur Kelonia, ce matin-là jeune tortue verte GRIMP a retrouvé l’océan en compagnie de ses sauveteurs et sous l'œil ému de ses marraines et parrains”, annonce fièrement le centre de soins aux tortues.



“GRIMP avait été signalée au pied des falaises devant le centre commercial du Grand Large à Saint-Pierre, enchevêtrée dans du fils de pêche. Il avait fallu l’intervention du GRIMP (Groupement Régional d’Intervention en Milieu Périlleux) pour récupérer la tortue coincée dans la zone de déferlement des vagues”.



Très affaibli au moment de son sauvetage, l'animal a passé plusieurs mois au centre Kelonia pour reprendre des forces.