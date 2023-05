A la Une . La tortue Emma pondra-t-elle six fois ?

Kélonia continue à raconter les aventures de la tortue Emma, venue pondre sur notre île, toujours à la manière d'une série. Par N.P - Publié le Mercredi 3 Mai 2023 à 16:45

Le communiqué de Kélonia :



Emma Saison 6* Episode 8 : dernier nid ?



Résumé des épisodes précédents : Malgré une grave blessure et avec un an de retard, la tortue Emma poursuit sa saison de ponte.



Emma est venue pondre pour la cinquième fois.



Elle est d’une régularité étonnante. Son intervalle inter-ponte est constant, son heure de montée sur la plage très similaire et les nids sont pondus à moins d’un mètre les uns des autres. Pour ce cinquième nid, Emma est pourtant montée plus au Nord de la plage que les fois précédentes, mais elle a longé le haut de plage sur plus de 50 mètres, pour finalement pondre à moins d’un mètre du nid N° 4.



Est-ce le dernier nid de la saison? Depuis sa première saison de ponte en 2007, Emma pond un nid supplémentaire à chaque saison. Saison 1 : 1 nid ; saison 2 : 2 nids ; saison 3 : 3 nids ; saison 4 : 4 nids et 5 nids lors de la saison 5. La saison 6 verra-t-elle Emma pondre 6 fois ? Le nombre de ponte dépend de la taille de la femelle et de son état physiologique lorsque démarre la période de ponte. Dans quelle mesure sa blessure au niveau des reins aura impacté sa capacité à se reproduire.

Réponse lors du prochain épisode de la Saison 6 d’Emma !



Prochain épisode : Premières naissances



*Emma est une série réunionnaise qui a démarré en 2007 et qui depuis mobilise les amoureux des tortues marines tous les 3 ans.

Mais la saison 6 a faillit ne pas exister, l'actrice principale la série la tortue verte baptisée Emma ayant été percutée et gravement blessée par un bateau rapide.



Si les dates et les lieux précis ne seront pas indiqués, pour garantir la quiétude de Emma lors de la saison de reproduction, la chronologie des évènements est totalement respectée.



"Toute ressemblance avec des évènements ou des personnages existant n'a rien d'une coïncidence !"