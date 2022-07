A la Une .. La tortue Emma grièvement blessée par un bateau, la population reproductrice en danger

Une des deux femelles pondant à La Réunion a été blessée dans une collision avec un bateau. Un phénomène de plus en plus récurrent qui met en péril la population reproductrice. Par N.P - Publié le Jeudi 7 Juillet 2022 à 11:48





"Emma est l’une des deux femelles qui pondent à La Réunion. Cette blessure au niveau des reins pourrait lui être fatale", indique le centre de soins. "Elle illustre encore une fois la réalité du risque de collision à La Réunion. Risque qui s’est accru ces dernières années."



Un rapport récent de l’association CEDTM montre l’évolution de cette cause de mortalité et propose des mesures d’atténuation. Parmi elles, la limitation de la vitesse des navires dans la bande des 0,5 mille nautique et la présence permanente d’un observateur à l’avant des bateaux pour signaler la présence des tortues en surface ou sub-surface, rapporte Kélonia. Des mesures que peuvent s'appliquer tous les usagers de la mer et qui pourraient réduire de 80% les risques de collision. Il est en outre possible d'



Revue cinq saisons de reproduction successives



Emma est suivie par Kelonia depuis 2007 et sa première ponte a été observée sur le littoral ouest. Elle a depuis été revue lors de 5 saisons de reproduction successives.



"Le décès d'Emma reviendrait à la disparition de 50% de la population reproductrice actuelle à La Réunion. Population reproductrice qui ne se reconstitue que très lentement depuis le début des années 2000", ajoute le centre de soins, inquiet.



"Pourtant les textes des premiers navigateurs ayant accosté l’île décrivaient des centaines de tortues qui venaient pondre sur les plages de l’ensemble des îles des Mascareignes. ('Sous le signe de la tortue' de Jacques Lougnon Azalées Editions)", est-il précisé.

Un module collision sera bientôt rajouté à la plate-forme d'apprentissage en ligne OMEGA développé par Quiétude-CEDTM et à destination des usagers de l'océan.

www.omega.upility.fr



Ce module permet de comprendre les causes de collision, de connaitre la règlementation et mettre en avant les bonnes pratiques pour réduire les risques de collision.



Les recommandations sont par ordre d'efficacité :

1) Réduire sa vitesse près des côtes,



2) S'éloigner des côtes avant d'accélérer (idéalement jusqu'à la bathymétrie de 50m de profondeur environ),



3) Avoir une vigilance accrue et placer une personne à l'avant du bateau,



4) s’équiper d’un système de protection de l’hélice. Une vidéo transmise à Kelonia et prise lors d’une plongée de nuit le 15 juin montre la femelle tortue verte Emma avec une profonde blessure sur la carapace."Emma est l’une des deux femelles qui pondent à La Réunion. Cette blessure au niveau des reins pourrait lui être fatale", indique le centre de soins. "Elle illustre encore une fois la réalité du risque de collision à La Réunion. Risque qui s’est accru ces dernières années."Un rapport récent de l’association CEDTM montre l’évolution de cette cause de mortalité et propose des mesures d’atténuation. Parmi elles, la limitation de la vitesse des navires dans la bande des 0,5 mille nautique et la présence permanente d’un observateur à l’avant des bateaux pour signaler la présence des tortues en surface ou sub-surface, rapporte Kélonia. Des mesures que peuvent s'appliquer tous les usagers de la mer et qui pourraient réduire de 80% les risques de collision. Il est en outre possible d' équiper les bateaux d'une protection d'hélices Emma est suivie par Kelonia depuis 2007 et sa première ponte a été observée sur le littoral ouest. Elle a depuis été revue lors de 5 saisons de reproduction successives."Le décès d'Emma reviendrait à la disparition de 50% de la population reproductrice actuelle à La Réunion. Population reproductrice qui ne se reconstitue que très lentement depuis le début des années 2000", ajoute le centre de soins, inquiet."Pourtant les textes des premiers navigateurs ayant accosté l’île décrivaient des centaines de tortues qui venaient pondre sur les plages de l’ensemble des îles des Mascareignes. ('Sous le signe de la tortue' de Jacques Lougnon Azalées Editions)", est-il précisé.