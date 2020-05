"La torpeur de la France...

Chacun s'accorde à penser que rien ne sera plus comme avant . Pas si sûr, chasser le naturel, il revient au galop...question de circonstances, les mêmes causes produisent les mêmes effets..



Un parallèle avec les moments de carême que chacun connaît dans sa propre religion où l' on se promet de se changer et de tout changer. Finalement, la fête qui clôture tout ça, terminée, c' est reparti comme en quarante, les quarante jours passés, avec les mêmes vices et les mêmes défauts, en nous..

L' essentiel comme toujours c' est d' avoir été dans l' action l' espace d' une période..c' est comme ça que c' est bon!

Se donner à 100/100 du peu que l' on peut. Là où l' on est et quoi que l' on fasse. L' instant présent quoi.



Bref!



Ce gouvernement et son président en tête auront réussi au moins une chose , c' est de placer la France dans une situation de torpeur..

Une peur individuelle et collective s'est emparée de la France devant les discours et les comportements tirés à hue et à dia..pas la peine de les passer en revue.



Les Politiques et l' exécutif en tête ont hiberné, touchant toujours leurs émoluments mensuels et les budgets de fonctionnement qui vont avec. Le pied!



Tout le monde s' est mis à paresser...les mauvaises habitudes s'installent vite et la reprise est d' autant difficile...



A causer avec certains amis du monde des petites entreprises, artisanes ou autres, le redémarrage est lent..ils se tâtent, se touchent, peut-être demain, la semaine prochaine...on va voir...me disent- ils.



Du côté de l' École, je dis rien, depuis le temps que j' ai déserté la pédagogie pour enfiler les charentaises,il est mal venu de donner mon sentiment...mais, il n' est pas difficile de le deviner, quand on aime voir son pays comme une ruche au travail.

On ne peut pas faire la boue avant la pluie et l'heure de la libération c' est pour le 11 sauf mauvais sort.

Je crois que ce sont encore les vieux qui ont le plus envie de bouger."